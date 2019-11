Cinco dos oito jogadores da seleção de S. Tomé que estavam desaparecidos já apareceram

"Alguns queriam estar mais tempo com os familiares"

Cinco dos oito jogadores da seleção de sub-18 de São Tomé e Príncipe, que estavam a ser procurados pelas autoridades, depois de desaparecerem de um hotel, em Cascais, já apareceram.

"Tinham saído oito, e um regressou logo ontem [quinta-feira] à noite. Os outros foram regressando ao longo do dia de hoje", afirmou o primeiro vice-presidente da Federação São-Tomense de Futebol, Adalberto Catambi, em declarações à agência Lusa, acrescentando ainda que os jovens se ausentaram para ir ter com familiares que vivem em Portugal.

“Alguns queriam estar mais tempo com os familiares e foi uma forma de estar com eles”, disse, referindo que havia jogadores que pensavam ficar no país, mas que foram aconselhados pelos pais a não o fazer, uma vez que tinham assinado declarações de compromisso. Os contactos têm sido feitos, sobretudo, “entre os colegas”.

Recorde-se que os atletas, com idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos, estão a ser procurados depois de terem desaparecido do Hotel Pestana, em Cascais, onde estavam hospedados. O grupo ausentou-se da unidade hoteleira sem conhecimento dos responsáveis da seleção são-tomense.

Adalberto Catambi disse esperar que todos os jogadores regressem ao país e revelou que a equipa tem voo marcado para as 00h05 de sábado.

O responsável admitiu ainda que "já houve situações semelhantes e nem todos regressam" ao seu país.