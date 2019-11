Polícia tem em curso investigações para determinar "o mais rápido possível" as motivações do terrorista de Londres

As autoridades britânicas confirmaram, esta sexta-feira à noite, que o ataque levado a cabo na London Bridge, em Londres, provocou dois mortos e três feridos, que se encontram hospitalizados.

Recorde-se que o presumível terrorista foi abatido a tiro pela polícia. De acordo com Cressida Dick, comissária chefe da polícia de Londres, o ataque começou num edifício numa das extremidades da ponte.

"Vamos trabalhar tão rápido quanto possível para tentarmos compreender quem é este homem, de onde vem e se há mais alguém envolvido", declarou, agradecendo ainda a todos os cidadãos que ajudaram a polícia.

As autoridades pedem ainda que os cidadãos que tenham imagens do ataque que contactem as forças de segurança.