Jovem esfaqueado em zona de bares junto à Universidade do Minho

Um homem foi esfaqueado, na madrugada deste sábado, numa zona de bares junto à Universidade do Minho, em Braga.

Segundo o jornal O Minho, a agressão ocorreu na Praceta do Vila, num pátio junto às escadas de acesso à Rua Nova de Santa Cruz.

A vítima foi atingida com três golpes no tórax e um na mão, acabando por ser transportada para o Hospital de Braga, depois de assistida no local pelo INEM.

O agressor já foi identificado e a vítima encontrava-se estável.

De acordo com o Correio da Manhã, a vítima, tem cerca de 20 anos. O caso está a ser investigado pela PJ.