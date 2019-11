Morreu Domingos Piedade, figura incontornável da Fórmula 1 em Portugal

Morreu, este sábado, aos 75 anos, Domingos Piedade. A notícia foi avançada, através das redes sociais, por João Carlos Costa, jornalista da Eurosport.

Domingos Piedade, uma das maiores figuras do automobilismo em Portugal, trabalhou com pilotos como Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi ou Michelle Alboreto, e ganhou as 24 Horas Le Mans como chefe de equipa da Porsche.

Além diretor do Circuito do Estoril, foi ainda comentador televisivo e era conhecido como ‘Senhor Fórmula 1’.

Domingos Piedade tinha sido diagnosticado com cancro do pulmão em fevereiro de 2017.