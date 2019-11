"Nós, os adultos, podemos aprender com os jovens" na luta pela defesa do ambiente

"Desviaram o vosso olhar do ecrã do telemóvel e arregaçaram as mangas para se colocarem ao serviço da comunidade"

O Papa Francisco considerou, este sábado, que os adultos deviam seguir o exemplo dos jovens no que diz respeito à defesa e preservação do meio ambiente.

"Nós, os adultos, podemos aprender com os jovens que, em tudo o que está relacionado com a proteção da natureza, estão na vanguarda", declarou o Papa, durante uma audiência no Vaticano, onde se encontravam milhares de estudantes e de professores que participaram num encontro mundial dedicado ao ambiente e às questões ecológicas.

"Queridos rapazes e raparigas, vejo em vós uma confiança corajosa. Sim, a confiança e a coragem de um projeto para uma melhoria ambiental e social cada vez mais concreto, que pode deixar uma marca", disse Francisco, frisando ainda que estes jovens estão a fazer "a escolha certa".

"Desviaram o vosso olhar do ecrã do telemóvel e arregaçaram as mangas para se colocarem ao serviço da comunidade", destacou.

Recorde-se que esta sexta-feira houve uma nova manifestação pela justiça climática, uma greve global que começou em agosto de 2018 e que já chegou a mais de 223 países.