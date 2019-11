Governo garante que dispensa de medicamentos não é afetada com intervenção nos suportes informáticos

O Governo confirmou, este sábado que há uma intervenção "de elevada complexidade" no sistema informático das receitas eletrónicas. No entanto, garante que "nenhum cidadão irá ficar sem acesso a cuidados de saúde e de dispensa de medicamentos".

Em comunicado, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde adiantam ainda que a intervenção, prevista começar às 14 horas, começou afinal às 16 horas e vai terminar às 08h00 de domingo.

"O plano de contingência consiste em garantir que quando falha a Dispensa e o utente dirige-se à farmácia com a guia de tratamento que tem um QR CODE que permite a dispensa manual e como SMS para poder aviar a receita, o farmacêutico liga e envia um email para a SPMS, com os dados do utente e da receita, e a SPMS tem um mecanismo que permite o acesso ao guia de tratamento para que a farmácia possa aceder e fornecer os medicamentos aos utentes. Durante este fim de semana, o Service Desk da SPMS tem mais técnicos especializados, aumentando, assim, a capacidade de resposta", refere a mesma nota.

Recorde-se que, na manhã desta sexta-feira, a Associação Nacional de Farmácias temia que os doentes tivessem problemas a aviar receitas durante o período da intervenção.