Mau tempo impede Greta de discursar no Parlamento

Afinal, Greta Thunberg já não irá participar na sessão promovida pela comissão parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território na Assembleia da República. O mau tempo que se fez sentir na travessia do Atlântico atrasou a viagem da jovem ativista sueca, que deverá chegar a Portugal entre a tarde de segunda-feira e a manhã de terça.

Segundo Carla Graça, vice-presidente da associação ambientalista Zero, revelou ao "Jornal de Notícias", a adolescente (16 anos) que se tornou mediática pela sua posição firme em relação à luta contra as alterações climáticas será alvo de uma "pequena receção na doca de Alcântara", em Lisboa, num evento que contará com a participação do presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

A visita de Greta Thunberg a Portugal acabará por ser breve: a jovem ativista nórdica partirá logo de seguida de comboio para Madrid, de modo a poder participar na Conferência da ONU sobre o Clima (COP25) que decorre entre 2 e 13 de dezembro.