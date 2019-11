Euro 2020. Portugal fica no grupo da 'morte'

Portugal já sabe quem irá defrontar no Campeonato da Europa do próximo verão. Ou melhor: já conhece dois dos três adversários, visto que o outro só ficará definido após o playoff do caminho A, que se disputará entre 26 e 31 de março e onde estarão em competição Islândia, Roménia, Bulgária e Hungria. Seja como for, fica bastante claro que a seleção nacional integrará o grupo da morte, pois terá como opositores dois antigos campeões europeus: França (também a atual campeã mundial) e Alemanha.

À partida, os comandados de Fernando Santos irão jogar a primeira fase em Budapeste, na Hungria, e Munique, na Alemanha. Contudo, se for a Roménia a quarta equipa a integrar o grupo F, o sorteio será reajustado para que este país possa ser um dos anfitriões, visto que a capital, Bucareste, é uma das 12 cidades que vai acolher o Europeu. Se tal acontecer, o grupo ficará completo com o vencedor do caminho D, onde estão Geórgia, Macedónia do Norte, Kosovo e Bielorrússia (qualquer um deles será um estreante na prova).

A seleção nacional, refira-se, entrou para o sorteio realizado em Bucareste, Roménia - e apresentado mais uma vez pelo português Pedro Pinto -, integrada no pote 3, juntamente com Áustria, Turquia, Dinamarca, Suécia e República Checa. Faltavam apenas definir as quatro seleções que vão completar o pote 4, precisamente os apurados via playoff.

Recorde-se que a fase final da competição, que se disputará de 12 de junho a 12 de julho do próximo ano, irá pela primeira vez realizar-se em 12 cidades de 12 países diferentes. O primeiro jogo terá lugar no Estádio Olímpico de Roma, enquanto a fase final (meias-finais e final) realizar-se-á em Wembley, Londres. Na fase de grupos, as 24 seleções são divididas em seis grupos de quatro, qualificando-se para os oitavos de final os dois primeiros de cada um e os quatro melhores terceiros.



Grupo A

Itália

Suíça

Turquia

País de Gales

Grupo B

Dinamarca

Finlândia

Bélgica

Rússia

Grupo C

Holanda

Ucrânia

Áustria

Vencedor do caminho D dos playoff

Grupo D

Inglaterra

Croácia

República Checa

Vencedor do caminho C dos playoff

Grupo E

Espanha

Polónia

Suécia

Vencedor do caminho B dos playoff

Grupo F

Alemanha

França

Portugal

Vencedor do caminho A dos playoff