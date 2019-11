Liga. Benfica goleia e continua sozinho na frente

Foi o regresso às vitórias tranquilas no campeonato: o Benfica recebeu e bateu o Marítimo por 4-0 no Estádio da Luz, mostrando assim ter superado por completo a deceção da eliminação na Liga dos Campeões a meio da semana, e com a nona vitória consecutiva na liga garante a permanência na liderança isolada no fim desta jornada 12. Já o Marítimo, que estreava José Gomes no banco, mantém-se no 15.º posto.

A partida teve dois protagonistas claros: Pizzi e Carlos Vinícius. O médio português inaugurou o marcador logo aos oito minutos, a passe do avançado brasileiro, e cimentou assim a posição de artilheiro do campeonato - soma agora nove golos; logo atrás, porém, surge precisamente o colega de equipa, autor dos restantes três tentos dos encarnados (aos 17', 31' e 55', com Pizzi a assistir para os dois primeiros).

De negativo para os encarnados, só a expulsão de Gabriel logo aos 60'. O brasileiro voltou a ser aposta de Bruno Lage para a função de médio mais recuado, mas acabaria por ver o segundo amarelo após entrada imprudente sobre o compatriota Marcelinho, ficando assim impedido de defrontar o Covilhã no jogo de terça-feira para a Taça da Liga.