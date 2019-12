Afinal, Vinicius só marcou dois golos na vitória sobre o Marítimo

Liga refere que relatório do árbitro atribui golo a Grolli na própria baliza.

O Benfica venceu o Marítimo este sábado, no Estádio da Luz, com uma goleada de quatro bolas a zero.

Durante o encontro pensava-se que três dos quatro golos tinham sido de Vinicius, até porque o próprio Twitter da Liga assim o indicava, mas afinal o árbitro atribuiu um dos golos ao defesa do Marítimo Grolli, considerando que este marcou na própria baliza.

O lance em questão refere-se ao segundo golo do avançado, aos 31 minutos da primeira parte.