Seminário da WavEC promove setor das energias renováveis

A WavEC Offshore Renewables tem liderado a busca por fontes de energia renováveis em Portugal e realiza o seu seminário anual entre quarta e quinta-feira, no Museu do Oriente, em Lisboa. A iniciativa conta, este ano, com a colaboração da embaixada da Noruega em Portugal e da Innovation Norway, e promete voltar a assumir um papel de plataforma de esclarecimento e entendimento entre parceiros do setor.

A WavEC Offshore Renewables nasceu de um conjunto de empresas apostadas em encontrar soluções para um futuro sustentável, assente nas energias renováveis, com ênfase nas opções eólicas, olhando para o mar como resposta fundamental, contribuindo para o aparecimento e implementação da indústria e atuando como centro facilitador na relação entre empresas, instituições e administrações públicas.

O Seminário Anual da WavEC 2019 une Portugal e Noruega, que se preparam para iniciar, em conjunto, um projeto para a produção offshore de hidrogénio. Ao i, António Sarmento, presidente da WavEC, garante que o hidrogénio “tem futuro e é uma forte possibilidade para a criação de combustíveis sintéticos que não poluem o meio ambiente”. O consórcio conta com a participação das portuguesas EDP e CEiiA e ainda com a norueguesa TechnipFMC.

Neste momento, a WavEC encontra-se a efetuar um estudo conceptual, com o objetivo de tentar compreender como concretizar e implementar a produção de hidrogénio no mercado global. O calendário prevê a realização de testes tecnológicos em ambiente à escala, a realizar já no prazo de um ano, seguindo-se a instalação de uma unidade protótipo em aplicação pré-comercial.