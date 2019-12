Portugal sagra-se campeão mundial de futebol de praia

Portugal sagrou-se este domingo campeão mundial de futebol de praia, ao vencer a Itália por 6-4, em Assunção, no Paraguai, repetindo os êxitos de 2015 e 2001.



O ano 2019 não poderia ter corrido melhor para a seleção nacional de futebol de praia, que já tinha sido campeã da Europa, conquistando a medalha de ouro nos II Jogos Europeus.

Itália foi a primeira a marcar com um remate de Zurlo, mas Léo Martins conseguiu a igualdada para Portugal ainda no primeiro período do jogo.

Já no segundo período Jordan Santos, o melhor jogador do Mundo, fez o 2-1. Minutos depois, André Lourenço estreou-se a marcar no Mundial e fez o 3-1. Pouco depois, Jordan Santos bisou e fez o 4-1.



Antes do fim do último período, Léo Martins e Jordan Santos, tendo este último sido a grande figura do jogo.