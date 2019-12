A associação ambientalista Zero denunciou, este domingo, que as centrais a carvão de Sines e do Pego são responsáveis por 15% do total de emissões de dióxido de carbono registadas no ano de 2017 – sendo as que mais poluem.

Segundo os ambientalistas, é urgente substituir estas instalações por “centrais de ciclo combinado a gás natural” e “por fontes de energia limpa”.