Jorge Jesus errou e os adeptos não perdoaram

O Flamengo voltou a ganhar este domingo, em jogo frente ao Palmeiras, onde venceu por 3-1, chegando aos 87 pontos no campeonato.

No final da partida Jorge Jesus foi questionado na conferência de imprensa sobre a pontuação do Flamengo, ao que o técnico português referiu como sendo uma “pontuação recorde” da sua equipa no campeonato brasileiro de futebol. No entanto, a história dos números mostra uma realidade diferente e os adeptos não perdoaram o erro do técnico.

A verdade é que em 2003 o Cruzeiro terminou o campeonato com 100 pontos conquistados. Nas redes sociais foram muitos os adeptos que criticaram as contas de Jorge Jesus.