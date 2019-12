Jessica Athayde sai a meio da gala GQ após telefonema sobre filho

A atriz Jessica Athayde aproveitou a gala GQ Men of the Year Awards 2019, que se realizou sábado em Lisboa, para matar saudades de se arranjar para sair. Escolher uma maquilhagem e uma indumentária mais arranjadas, enfim voltar a sentir-se “gaja”, nas suas próprias palavras.

Mas apesar de todo o empenho, a atriz foi obrigada a sair a meio do evento depois de um telefonema inesperado sobre Oliver, o seu filho de cinco meses.

"Vestida e maquilhada cheguei ao evento, que estava incrivelmente bonito e bem organizado (parabéns equipa GQ Portugal), mas infelizmente não fiquei tanto tempo quanto queria. Cenas da maternidade. Aquele telefonema que te obriga a voltar para ao pé do teu bebé, mães vão perceber, mas já está tudo bem", contou aos fãs Jessica Athayde.

A atriz escreveu também no Instagram que lamentava ter perdido alguns dos pontos altos da gala. “Perdi vários momentos mas com muita pena”, sublinhou. “Para o ano há mais valeu a saída de casa e voltar -me a sentir gajaaaaaaaaaaaaaaaa”, acrescentou.