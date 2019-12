Mulher morre após queda de terceiro andar em Famalicão

Uma mulher de 54 anos morreu, esta segunda-feira, na sequência de uma queda do terceiro andar de um prédio no centro de Famalicão, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

A vítima caiu para a via pública, e o óbito foi confirmado já no hospital, segundo o Jornal de Notícias.

O alerta foi dado por volta das 10h30, sendo que as circunstâncias da queda não são ainda conhecidas.

A PSP já está a tomar conta da ocorrência.

No local estiveram 12 operacionais, apoiados por seis viaturas.