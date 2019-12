Elton John teve de usar fralda durante um concerto

O cantor britânico Elton John fez uma revelação inédita durante a sua participação no 'The Graham Norton Show', da BBC1.

Elton John, de 72 anos, admitiu que teve de usar uma fralda durante um concerto em Las Vegas. O caso aconteceu em 2017, uma semana depois de ter feito uma cirurgia relacionada com o cancro da próstata, que lhe tinha sido diagnosticado pouco antes.

O músico não recorda o momento com saudades, mas não deixou que isso lhe tirasse o sentido de humor. “Se soubessem [o público] que naquele preciso momento, eu estava a fazer xixi”, disse a brincar com a situação Elton John no programa de televisão.