Responsável de segurança diz que Bruno Carvalho sabia do ataque à Academia

Responsável de segurança da Academia de Alcochete disse hoje em tribunal que o ex-presidente do Sporting tinha conhecimento do ataque.

Ricardo Gonçalves, coordenador de segurança da Academia de Futebol do Sporting, esteve esta segunda-feira no Tribunal de Monsanto que contou ainda com a presença de Bruno de Carvalho.

O responsável da segurança afirmou que Bruno de Carvalho tinha conhecimento do que se ia passar no dia do ataque à Academia de Alcochete e que inclusivamente esteve reunido no dia anterior com os restantes envolvidos no sentido de saber quem estava com ele.

Bruno de Carvalho chegou a pedir à juíza para ficar na fila da frente para poder confrontar o chefe de segurança, mas o pedido foi recusado.

Ricardo Gonçalves recordou ainda as palavras ouvidas durante o ataque: "Vou-te matar, não vales nada, não jogas nada, não vão sair daqui vivos".