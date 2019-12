Tudo indica que Lionel Messi deverá vencer mais uma Bola de Ouro, que será hoje atribuída em mais uma gala da France Football no Théâtre du Châtelet, em Paris.

O anúncio de que o provável vencedor deve ser o argentino tem sido falado nos últimos dias, ainda assim nas últimas horas surgiu a informação nas redes sociais que o avançado do Barcelona pode ficar fora do top 3.

A comitiva do Barcelona, composta por Messi, Antoine Griezmann, Ter Stegen, De Jong e o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, viajou para Paris. No aeroporto de El Prat Bartomeu, depois de questionado pelos jornalistas presentes do local, disse que “Messi devia ter mais 10 Bolas de Ouro do que Ronaldo".