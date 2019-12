João Félix é o 28º melhor jogador do mundo

A gala da France Football, que atribui o prémio de melhor jogador do mundo, decorre esta segunda-feira em Paris.

O evento teve início às 16h, com a organização a divulgar os primeiros resultados dos últimos dez classificados à Bola de Ouro.

João Félix, ex-jogador do Benfica que se transferiu esta época para o Atlético de Madrid, ficou no 28º lugar com os mesmos pontos que Marquinhos e Van de Beek.