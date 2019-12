FC Porto vence (2-0) Paços de Ferreira

Dragão novamente a dois pontos do líder Benfica

O FC Porto venceu (2-0) esta noite o Paços de Ferreira, no encontro que fechou a jornada 12 da Liga portuguesa.

No Estádio do Dragão, Mamadou inaugurou o marcador (aos 18 minutos) e Zé Luís, já na segunda metade (76'), selou o resultado final com um golaço.

Com este resultado a equipa de Sérgio Conceição mantém o segundo lugar na tabela, agora com 31 pontos, a dois do líder Benfica (33).

Já os castores continuam atirados no fundo da tabela, em penúltimo lugar, com apenas oito pontos conquistados até agora.