João Cotrim Figueiredo é o único candidato à liderança do Iniciativa Liberal (IL). A terceira Convenção do partido está prevista para o próximo domingo, no auditório da Biblioteca Municipal de Pombal, no distrito de Leiria.

Cotrim Figueiredo, que foi eleito deputado nas últimas eleições legislativas, encabeça a lista única à comissão executiva com a moção de estratégia global “Juntos a liberalizar”. Além da eleição da comissão executiva, a Convenção Nacional servirá ainda para preencher os lugares vagos no conselho de jurisdição e no conselho nacional. Surgiram 22 candidaturas individuais para seis vagas no conselho nacional e uma para o lugar que está em aberto no conselho de jurisdição.

A mudança de liderança foi precipitada devido à saída de Carlos Guimarães Pinto a seguir às eleições legislativas. O ainda líder do partido explicou, nessa altura, que não era possível continuar a “sacrificar” a vida pessoal e profissional. “Não tenho capacidade financeira, nem pessoal, para continuar a ter o nível de dedicação que ser presidente de um partido com esta dimensão exige. Entrei com a missão de recuperar o partido de uma situação difícil e obter um bom resultado eleitoral. Cumpri essa missão”, disse, em entrevista ao SOL, Guimarães Pinto.

O economista entende que “esta nova fase da vida do Iniciativa Liberal exigirá uma nova estratégia” e garantiu que está disponível para ajudar na “afirmação interna” da nova liderança.

A III Convenção Nacional terminará com o discurso do novo presidente da comissão executiva e deverá também discutir a atual situação política. O IL nasceu em dezembro de 2017 e conseguiu eleger um deputado por Lisboa nas últimas eleições legislativas.

Cotrim Figueiredo escreveu nas redes sociais, em julho, que aceitou ser candidato porque já não conseguia “ficar sentado enquanto o país marca passo”. O agora candidato à liderança do IL é gestor e empresário. Foi diretor-geral da TVI, a partir de 2010, durante dois anos e presidiu ao Turismo de Portugal, entre 2011 e 2016.