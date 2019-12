GNR alerta para fraudes online

A Guarda Nacional Republicana (GNR) utilizou as redes sociais para alertar para as fraudes online.

Numa publicação partilhada no Facebook, a força de segurança explica em três passos como podem ocorrer estas fraudes. Primeiro, "o utilizador recebe uma mensagem fraudulenta ou um email com um link". Depois, "o utilizador carrega no link, preenche um questionário ou abre um ficheiro". Por último, "o atacante fica com acesso ao computador ou com dados pessoais do utilizador".

Desta forma, a GNR aconselha a que “seja cauteloso e evite abrir mensagens ou emails de desconhecidos”. Recorde-se que as fraudes podem também ocorrer através de SMS.