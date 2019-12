Foi assim que Cristiano Ronaldo reagiu ao prémio de melhor jogador da Serie A

Per me è un orgoglio essere il miglior giocatore della Serie A. Ringrazio i miei compagni della Juve e tutti i giocatori che mi hanno votato. Lo scorso è stato il mio primo anno in Italia, un campionato difficile però sono molto contento. E voglio far sì che quest'anno sia uguale allo scorso.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 2, 2019 at 3:21pm PST