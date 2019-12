PÁRA TUDO !!! Primeiro queria dizer vos uma coisa muito importante que me chateou hoje de manhã por causa das fotos com o livro... em primeiro lugar ... uma mulher quando se torna mãe não deixa de ser mulher... esta mãe continua a gostar de fazer exactamente as mesmas coisas que fazia antes... gosta de postar exactamente as mesmas coisas que postava antes e ainda posta mais !! Posta mais sobre o seu lado materno. Eu não sei de onde tiraram a ideia de que quando somos mães devemos evitar mostrar o corpo... ou evitar de mostrar o corpo com sensualidade ou evitar mostrar o corpo quantas vezes nós quisermos! Há mulheres que não gostam... boa!! Mas há mulheres que gostam ! boa também !!! Há espaço para todas. Um dos comentários foi : que as mulheres criam curiosidade não é a mostrar o corpo mas sim vestidas. MAS EU NÃO QUERO CRIAR CURIOSIDADE A NINGUÉM !!! Eu sempre tirei fotos assim !!! A única e grande diferença é que agora vocês reparam mais nas mamas porque elas realmente estão maiores !!! Mas sempre tirei fotos de cuecas e soutien, tem meses que tiro mais tem meses que tiro menos . Mas sempre as tirei. Não há mal nenhum em mostrar o corpo e ser mãe... não há mal nenhum se uma mulher quiser mostrar as mamas ou o cu ou cara ou os braços ou as pernas quantas vezes ela quiser ... se ela quer... QUER! Ps: todos os homens perversos que me andam a comentar merda... são bloqueados .

