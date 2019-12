Avançado do Cova da Piedade comentou o prémio Bola de Ouro.

Edinho, avançado do Cova da Piedade, comentou nas redes sociais a atribuição do prémio de melhor jogador do ano da France Football, que escolheu Messi para Bola de Ouro pela sexta vez.

O internacional português Cristiano Ronaldo ficou na terceira posição atrás de Van Dijk, e rapidamente surgiram vários comentários em defesa do avançado da Juventus.

Um dos comentários foi de Miguel Paixão, amigo próximo de Cristiano Ronaldo, que saiu em defesa do internacional português através de um post no Instagram. Edinho entrou na conversa e escreveu que “só não vê quem não quer, mais colo é impossível. O futebol começa mesmo a dar nojo".