Van Dijk e a polémica com Cristiano Ronaldo: “Ele era um adversário?”

O central holandês ao serviço do Liverpool foi eleito segundo melhor jogador do ano na gala Bola de Ouro, e no final do evento questionou se “ele era um adversário”, referindo-se a Cristiano Ronaldo.

Estas declarações não caíram bem nos fãs de Cristiano Ronaldo que rapidamente foram para as redes sociais comentar esta declaração de Van Dijk.

O jornalista Piers Morgan saiu em defesa de Cristiano Ronaldo e escreveu no Twitter que o jogador holandês não era do mesmo campeonato que o jogador português.

Van Dijk respondeu de imediato ao jornalista para esclarecer a polémica frase: “olá Piers, se não saltasses para a onda das redes sociais e ouvisses a entrevista toda, então saberias que fiz uma piada e que só tenho respeito pelos dois".