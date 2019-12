Palácio de Buckingham sai em defesa de príncipe André

O Palácio de Buckingham saiu em defesa do príncipe André, depois de Virginia Roberts, a mulher que acusa o duque de York de ter abusado sexualmente dela quando ainda era menor, conceder uma entrevista à BBC, que foi transmitida esta segunda-feira.

“Eu sei o que aconteceu e apenas um de nós está a dizer a verdade. Eu sei que sou eu”, garantiu a mulher, durante a entrevista.

Agora o Palácio de Buckingham defende que todas as acusações são “falsas e infundadas”.

“A Casa Real nega enfaticamente que o Duque de York tenha tido qualquer tipo de contacto sexual ou relacionamento com Virginia Roberts. Qualquer afirmação ou reclamação contra isso é falsa e infundada”, lê-se.

O duque de York é ainda acusado de estar envolvido num caso de tráfico sexual de menores com Jeffrey Epstein.

“O duque de York lamenta inequivocamente a sua associação mal avaliada com Epstein. O seu suicídio deixou muitas perguntas sem resposta, principalmente para as suas vítimas. O duque simpatiza profundamente com os afetados que desejam resolver o caso. É de sua vontade e esperança que, com o tempo, possam reconstruir suas vidas. O duque está disposto a ajudar em qualquer investigação, se necessário. O duque já declarou que não viu, testemunhou ou suspeitou de nenhum comportamento semelhante ao que levou à prisão e condenação de Jeffrey Epstein. Lamenta a exploração de qualquer ser humano e não aprovaria, participaria ou incentivaria esse comportamento, acrescenta.