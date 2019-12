Processo de Tancos nas mãos de Carlos Alexandre

O Juiz Carlos Alexandre vai liderar a instrução no caso de Tancos, avança a TVI.

Sublinhe-se que a instrução é uma fase facultativa do processo penal, que serve para avaliar se há indícios suficientes para levar uma pessoa acusada de um crime a julgamento.

É aliás nesta fase que o primeiro-ministro deverá testemunhar, pois o pedido para António Costa ser ouvido faz parte do Requerimento de Abertura de Instrução, interposto pelo arguido Azeredo Lopes, ministro da Defesa no momento do roubo e da descoberta das armas de Tancos.

Da lista de testemunhas chamadas por Azeredo Lopes constam ainda outros oito nomes, como o tenente-general António Martins Pereira, seu ex-chefe de gabinete, o chefe de Estado Maior general das Forças Armadas atual, Almirante Silva Ribeiro, e o anterior, general António Pina Monteiro.

O antigo governante, que deixou o cargo na sequência deste processo, está acusado dos crimes de denegação de justiça, prevaricação, abuso de poder e favorecimento, relacionados com o alegado encobrimento da operação que levou à descoberta do material militar roubado dos paióis de Tancos.