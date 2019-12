Charlotte Casiraghi foi fotografada, pela primeira vez, ao lado de Dimitri Rassam, depois de se casarem no passado mês de junho.

O casal foi fotografado na estreia do filme 'Le meilleur reste à venir', que decorreu em Paris, esta segunda-feira, e do qual o marido da filha de Carolina do Mónaco é produtor executivo.

Charlotte Casiraghi, de 33 anos, e Dimitri Rassam, de 38, têm um filho em comum, Balthazar, e casaram-se ao fim de dois anos e meio de namoro.