Proibição de ritual não trava sacrifício de milhares de animais em dois dias no Nepal

O Gadhimai, que acontece uma vez a cada cinco anos no Nepal, é o maior sacrifício animal do mundo e começou esta terça-feira, ignorando a proibição aprovada pelo Governo e o desincentivo do templo.

O festival começou com a matança de uma cabra, uma ratazana, uma galinha, um porco e um pombo. O ritual é realizado por um xamã que ofereceu também sangue de cinco pontos do seu corpo.

Seguem-se outras dezenas de milhares de animais, pelo menos. Aliás, no espaço estavam já milhares de búfalos a ser preparados para o sacrifício oferecido a Gadhimai, a deusa hindu do poder que dá nome ao festival, que apesar das proibições, continua a realizar-se ainda que ‘à porta fechada’.

Na edição anterior, em 2014, mais de 200 mil animais foram mortos, o que motivou uma onda de protestos de várias associações de defesa dos animais e que culminou com a proibição do ritual pelo Executivo nepalês em 2015.

Mas a ordem do Governo de pouco ou nada valeu, pois milhares de ‘devotos’ prometem continuar a participar nos dois dias do festival Gadhimai.