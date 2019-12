Tony Carreira anunciou, na noite desta terça-feira, que vai regressar aos palcos já no próximo ano. A digressão 'Estou aqui' começa no dia 14 de março, com um concerto na Altice Arena.

O cantor portugu|es anunciou que se ia afastar dos holofotes em outubro do ano passado, altura em que completava 0 anos de carreira.

Apesar de estar afastado dos palcos, o documentário sobre a sua vida e percurso final estreou nos cinemas portugueses, tendo sido o documentário português mais visto de sempre.