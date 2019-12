Maria Vieira "muito feliz" por ver Messi vencer a Bola de Ouro

Maria Vieira utilizou as redes sociais para demonstrar o seu agrado pelo facto de Messi ter ganhado a Bola de Ouro, uma vez que para a humorista o argentino é mesmo o “melhor de todos os tempos”.

Eu gosto muito do Messi. Sempre gostei. Até acho que ele podia ser meu filho (altura para isso não lhe falta) mas infelizmente, não tive essa sorte... No entanto, mesmo não sendo mãe dele, fiquei muito feliz ao vê-lo receber mais este troféu (o sexto da sua brilhante carreira) de Melhor Futebolista do Mundo, pois na minha opinião ele é de facto o Melhor Futebolista do Mundo, ainda que a minha opinião, apesar de coincidir com a de todos aqueles que o elegeram, valha o que vale. O Messi é magia pura, é talento inato, é humildade sincera e é discrição sóbria, e é por tudo isso que ele é o Melhor Futebolista do Mundo e até agora, o Melhor de Todos os Tempos”, considerou a humorista, numa publicação partilhada no Facebook.

“O Pelé, o Maradona, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenómeno, o Eusébio e o Cristiano Ronaldo, todos eles foram (o Cristiano ainda é) grandes futebolistas, mas o Messi é aquele que mais surpreende e aquele que mais encanta o mundo inteiro. Dos baixinhos também reza a história.

Parabéns meu rico filho...”, acrescentou.

A humorista ainda aproveitou a partilha para deixar uma crítica sobre um tema totalmente diferente – a chegada de Greta Thunberg a Portugal, esta terça-feira.

“Hoje ainda pensei escrever qualquer coisa sobre a Greta, mas depois de ver aquela triste e demente grupeta de 93 pessoas que a esperavam na doca de Stº Amaro, cheguei à conclusão que não valia a pena. Já ninguém (com cérebro) liga à Greta. Ela já foi chão que deu uvas”, rematou.