Cláudia Vieira revela primeira imagem das duas filhas

Caetana, a segunda filha de Cláudia Vieira, nasceu prematuramente este domingo. A atriz não podia estar mais feliz, como demonstra pelas fotografias no Instagram.

Uma das publicações mais recentes, nas Stories, mostra pela primeira vez as duas filhas lado a lado. Maria a mais velha dorme no sofá ao lado do berço de Caetana ainda na maternidade.

“Melhor do meu mundo. Maria e Caetana”, escreveu na imagem a atriz.

Recorde-se que a filha mais nova de Cláudia Vieira é fruto da sua relação com o empresário João Alves. A mais velha, Maria de nove anos, nasceu durante o namoro da atriz com o também ator Pedro Teixeira, que terminou em 2014.