Bárbara Bandeira participou na gala da GQ Men of the Year Awards, que se realizou sábado em Lisboa. No entanto, o look usado pela cantora parece ter dado que falar.

Através do Twitter, a artista, de 18 anos, mostrou-se indignada com algumas das críticas que recebeu.

"A sério que ainda há mulheres a enviarem-me mensagem a ofenderem-me e a vulgarizar-me por ter usado um casaco sem soutien num evento? Uau!", escreveu na rede social.