Melania Trump escolhe look arriscado para cumprimentar a Rainha

É com frequência que os looks da primeira-dama norte-americana são alvo de destaque na imprensa. E a escolha de Melania Trump, atualmente num Reino Unido, para cumprimentar Isabel II, e depois tomar chá com o príncipe Carlos e a sua mulher Camilla, não foi exceção.

A mulher de Donald Trump brilhou com uma comprida capa amarela, que combinou com apontamentos de magenta, nas mangas, visíveis por entre as aberturas laterais, e nos sapatos.

Esta combinação de cores improvável não poderia ter sido mais surpreendentemente acertada. A escolha de Melania Trump foi muito elogiada quer na imprensa quer nas redes sociais.

Sublinhe-se que o Presidente dos Estados Unidos e a mulher estão em solo inglês a propósito do aniversário da NATO.