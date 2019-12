Bárbara Norton de Matos fala sobre violência doméstica: "Dá-me imensa vontade de chorar"

Bárbara Norton de Matos e Rui Unas estiveram no programa da Cristina Ferreira. A atriz falou sobre a sua última personagem, na novela da SIC ‘Nazaré’, onde foi alvo de várias cenas de violência doméstica.

A atriz confessou que tem “imensa vontade chorar” depois de recordar as cenas com Rui Unas naquela novela. "Custa-me imenso saber que há mulheres que passam por isto. Só de me imaginar a mim naquela situação, com os meus filhos", disse a atriz.

"Estou naquelas cenas e estou a sentir exatamente o que elas sentem", acrescentou Bárbara Norton de Matos.