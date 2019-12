Líderes mundiais foram 'apanhados' a gozar com Trump. Presidente dos Estados Unidos já reagiu | Vídeo

Os líderes dos governos do Canadá, Holanda, Reino Unido e França foram apanhados, esta terça-feira à noite, a fazer troça de Donald Trump durante a cimeira da NATO, que decorre em Londres. O vídeo tornou-se público esta quarta-feira e já está a dar que falar.

As imagens, que duram apenas 45 segundos, foram captadas no Palácio de Buckingham, e começam com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a perguntar ao Presidente francês, Emmanuel Macron, “foi por isso que chegaste atrasado?“. Logo de seguida, o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, interrompe a conversa: "Chegou tarde porque deu uma conferência de imprensa que durou 40 minutos", disse.

O vídeo continua com o discurso de Macron, que está de costas voltadas e cujas palavras são impercetíveis. Mas, logo de seguida, vemos a reação de Trudeau às palavras do presidente francês. "Eu vi a sua equipa ficar de queixo caído!", reagiu.

As palavras terão surgido devido ao facto de Trump, tal como já acontecera o ano passado, quebrar o protocolo para responder às perguntas dos jornalistas. Embora, em nenhum momento do vídeo seja mencionado o nome do Presidente norte-americano, o comentário de Trudeau parece uma referência às longas conferências de imprensa pelas quais Trump é conhecido.

Entretanto, Donald Trump já reagiu e acusou Trudeau de “ter duas caras” referindo depois que os comentários foram feitos porque os EUA pressionaram o Canadá para contribuir mais para a NATO.

“A verdade é que eu chamei-o à atenção pelo facto de não estar a pagar 2%. É o Canadá, eles têm dinheiro e deviam estar a pagar 2%, por isso chamei-o à atenção sobre isso e tenho a certeza que não ficou contente, mas é o que é", defendeu.

Recorde-se que os líderes dos Estados-membros da NATO reúnem-se esta quarta-feira nos arredores de Londres para assinalar o 70.º aniversário da Aliança Atlântica.