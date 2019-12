Bale sobre Mourinho no Tottenham: "Não podia haver melhor combinação"

Gareth Bale parece não ter dúvidas: José Mourinho é o homem certo para conduzir o Tottenham. O galês defendeu essa ideia em entrevista à BT Sport, em que garantiu que o técnico português é a pessoa indicada para dar o caminho dos títulos.

"José Mourinho é um ganhador em série. O Tottenham quer ganhar títulos e não creio que haja uma melhor associação que Mourinho e Tottenham, para ganhar troféus", afirmou o ex-jogador dos spurs.

Recorde-se que o internacional galês chamou a atenção no futebol mundial quando atuava pelo emblema londrino, tendo sido contratado pelo Real Madrid em 2013 - pouco depois da saída de Mou do comando técnico do clube espanhol.

José Mourinho leva três jogos no comando técnico do Tottenham (e três vitórias). Já garantiu o apuramendo da equipa para os oitavos-de-final da Champions e, na Liga inglesa, já conduziu os spurs para o top5.

Hoje à noite desloca-se até Old Trafford para defrontar o Man.United, a sua ex-equipa, na jornada 15 da Premier League.

O Tottenham é atual sexto classificado, com 20 pontos, a 20 do líder Liverpool (40). Já os red devils também estão proibidos de perder pontos - ocupam a 10.ª posição, com 18 pontos.

Os spurs não vencem, de resto, nenhum troféu desde 2007/08, época em que conquistaram a Taça da Liga inglesa. No que respeita ao campeonato, a equipa do Norte de Londres não conquista a prova desde 1960/61, altura em que venceu a segunda Liga inglesa da sua história (a primeira foi em 1950/51).