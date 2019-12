Black Friday. Portugueses gastaram em média mais dois euros que o ano passado

Os portugueses gastaram, em média, mais 2,10 euros na Black Friday deste ano do que em 2018. Segundo dados divulgados, esta quarta-feira, pela SIBS, o valor médio gasto por cada cartão bancária foi de 80,1 euros. Os mesmos dados revelam que, este ano, mais pessoas preferiram não ir ao encontro da confusão das lojas e fazer as compras online – 10,4% do total de compras registado foram online, comparativamente com os 8,6% registados o ano passado.

Entre as 20h e as 21h foi quando foram registadas mais compras e, segundo os dados fornecidos pela SIBS, às 11h27 já tinha sido registado um milão de compras – o que aconteceu mais cedo do que nos dois anos anteriores (o ano passado foi às 12h09 e em 2017 às 12h32).

Mais de um quinto (22,9%) das compras foram registadas em supermercados e hipermercados. No top 3 dos setores seguiu-se os serviços de ‘catering’, restauração e similares (17,1%); e moda e acessórios (13,2%).

Os setores com maior crescimento em número de compras no dia 29 de novembro, face ao resto do mês de novembro, foram o da perfumaria e cosmética (3,6 vezes), moda e acessórios (3,5 vezes), jogos e brinquedos (3,2 vezes), tecnologia (3,1 vezes) e material desportivo e recreativo (2,6 vezes).

Vila Real e Castelo Branco foram ainda os distritos onde se verificou uma variação mais elevada do número de compras físicas da Black Friday, face à média do mês de novembro.