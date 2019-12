Pela sua saúde

Fui ver os números, procurei na Pordata e concluí que a percentagem das despesas de saúde no PIB, durante os últimos cinco anos, se cifrou em 9 por cento (em média), sendo de 8,9 por cento em 2017.

Estão, portanto, quase ao nível de 2003.

Depois desse ano, subiram a uma média de 9,3 nos seis anos seguintes , atingindo 9,9 em 2009, e começaram a baixar para uma média de 9,6 nos quatro anos que lhes sucederam.

Li e reli, então, várias declarações de membros do Governo sobre o continuado desinvestimento na saúde.

Estou esclarecido.

Se dúvidas houvesse, aliás, outro número disponível indica ter diminuído significativamente a participação pública na despesa geral.

Temos, pois, um problema e não adianta inventar fantasmas.

Há mais profissionais de saúde? Há, mas o número de horas de trabalho diminuiu.

Há mais Unidades de Saúde Familiar? Há, mas não se antevê quando atingirá o Governo o seu próprio e anunciado objectivo de conseguir que todos os utentes tenham médico de família atribuído.

E tudo se complica quando cuidados hospitalares públicos entram em crise, quer em urgências, quer em recebimento de doentes nas especialidades, ou quando o povo espera e desespera por consultas e meios auxiliares de diagnóstico.

Não vale a pena falar na ADSE que se transformou no tabú do Governo.

Menos inscritos, menos utilidades, significam mais sobrecarga. Menos comparticipação pública significa, apenas, o mesmo.

Claro que os seguros de saúde são o recurso alternativo, mas normalmente em idades mais saudáveis e em titulares de rendimentos suficientes.

Sobram os outros todos, designadamente os idosos que, para desgraça do SNS, lá vão na totalidade cair.

Não será de estranhar o geral sentimento de insatisfação e de preocupação.

As pessoas sentem-se crescentemente desprotegidas.

Não vale a pena tapar o Sol com a peneira.

São muito interessantes as discussões e os jogos de culpabilização. Não levam a nada.

Aliás, a actual líder parlamentar do PS não conseguiu esconder a incomodidade em recente entrevista. Quatro anos depois seria ofensivo fingir não saber...

A ministra é pródiga em desculpas.Tenta ser, também, imaginativa.

A ideia que a vinculação exclusiva dos médicos é a panaceia universal não vende.

Hoje, os profissionais de saúde não se limitam a ser disputados dentro do país por instituições privadas e públicas. O mundo está aberto. As oportunidades multiplicam-se noutros países. Conseguem melhores condições de trabalho e melhor remuneração.

Nem Cuba, que é Cuba, segura os seus profissionais públicos.

Apela ao cimento ideológico do SNS. Não chega.

Encostada à parede, resta-lhe a saída de acentuar a ausência de meios.

Significa isto instalar uma querela destrutiva dentro do Governo. A Saúde quer o financiamento que precisa, as Finanças recusam.

A Saúde é a esquerda utópica, as Finanças são a austeridade.

Uma guerra surda.

Uns pró, outros contra.

No peito do ministro das Finanças alinham-se as medalhas do equilíbrio orçamental, do crescimento dos impostos, da redução da despesa pública. Sai ferido, porém.

Com um braço engessado, a saúde convalesce.

O Presidente ajuda.