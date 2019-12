Ljubomir Stanisic chama azeiteira a Cristina Ferreira e apresentadora responde

Ljubomir Stanisic deu uma entrevista à TVI, a propósito da estreia da terceira temporada do programa Pesadelo na Cozinha, onde acabou por 'atacar' Cristina Ferreira.

"Via muitas pessoas, não quero dizer nomes nem criticar ninguém, a fazer televisão e eram azeiteiras… azeiteiros e ganhavam seis a sete vezes mais do que eu”, disse, referindo-se aos valores baixos que diz ter recebido pelas temporadas anteriores do programa.

Ainda que o chef não tenha mencionado nomes, a afirmação foi associada, de imediato, a Cristina Ferreira, já que Ljubomir disse, no passado, que apenas voltava a fazer o programa se recebesse o mesmo que a apresentadora, que entretanto se mudou para a SIC.

As declarações levaram Cristina Ferreira a reagir, ainda que discretamente, no seu Instagram, onde partilhou uma fotografia com Claúdio Ramos. "Estou em guerra com vizinho por uma garrafa de azeite. Somos muito azeiteiros", escreveu na legenda.