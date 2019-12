Sporting vence em Barcelos por 2-0

Três dias depois do Gil Vicente ter ganhado ao Sporting na Liga por 3-1, as equipas voltaram a defrontar-se. O clube leonino quis a desforra e o marcador foi inaugurado por Bruno Fernandes aos 89 minutos. Quando o resultado parecia estar decidido, Vietto marcou o segundo golo da partida.

O jogo da segunda jornada do Grupo C, disputado no Estádio Cidade de Barcelos, deixa o Sporting na luta pela Taça da Liga, tendo agora três pontos em duas partidas. à frente do clube leonino está o Portimonense e o Rio Ave, que lideram com quatro pontos.

A partir de agora os leões não depende deles próprios para passarem à Final Four, uma vez que se o Rio Ave vencer o Gil Vicente, esta quarta-feira eliminado, sºao os vila-condenses que seguem em frente.