Número recorde de votos no Parlamento

A legislatura arrancou há pouco mais de um mês com uma profusão de projetos de lei, de resolução e votos. Os partidos já entregaram 91 votos, entre pedidos de congratulação, saudação, condenação, pesar e louvor. Na anterior legislatura, foram apresentados 119 votos na primeira sessão legislativa, ou seja, ao longo de um ano inteiro de trabalho parlamentar.

Só no dia de ontem, os serviços do Parlamento chegaram a ter 12 votos para apreciação em plenário. Em cima da mesa estiveram votos de congratulação pela produtividade na Autoeuropa (CHEGA), pelo fim da utilização de elefantes para passeios turísticos no Camboja (PAN), pela retirada de Cuba da lista de países amigos de Portugal, de condenação pelo lançamento de projéteis pela Coreia do Norte em Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos (CDS), de saudação pelo Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e do 1º do de Dezembro de 1640, entre outros.

Entretanto, o PCP pediu que a maioria dos votos fosse adiada, alegando que não tinham sido distribuídos atempadamente. Assim, só o voto de pesar pela morte de Domingos Piedade e o louvor aos ginastas do Acro Clube da Maia foram a admitidos, reduzindo a lista de votações de 12 para 2. Ambos foram aprovados por unanimidade.