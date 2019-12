Encontrados bebés mortos em casa sem luz e água

Janea Boyd, de apenas um ano, e o irmão, Terric Boyd, de dois anos, foram encontrados mortos, em casa, no passado mês de setembro, no Estado norte-americano do Texas. Agora, foi aberta uma investigação à morte das crianças porque a autópsia revelou que a menina morreu por negligência.

A autópsia ao corpo do rapaz ainda continua pendente.

De acordo com a estação televisiva local KWTX-TV, os corpos das crianças foram encontrados na mesma casa onde estavam duas meninas, com idades entre os 4 e os 6 anos, que na altura foram levadas da residência. Também a mãe das crianças, Terrikah Haynes, de 36 anos, se encontrava na habitação.

Na altura, os corpos foram descobertos depois de a polícia ser alertada para um “odor de decomposição” vindo da casa. As autoridades descobriram um ambiente caótico. A casa não tinha água nem eletricidade, não havia nada para beber ou comer e o chão encontrava-se cheio de lixo.

A mãe das crianças foi detida em outubro e, depois da autópsia de uma das crianças, vai enfrentar acusações por abandono.