Um dos três fugitivos do TIC do Porto novamente detido em tentativa de assalto a motorista da Uber

Um dos homens que em outubro do ano passado fugiu, juntamente com outros dois suspeitos, do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, foi detido, esta quarta-feira, após tentar assaltar um motorista da Uber, avança o Correio da Manhã.

Segundo o mesmo jornal, o detido é Hugo Saraiva, de 20 anos, que ficou conhecido pela alcunha ‘Shevcjenko’.

A TVI24 avança que Hugo Saraiva estava há cinco meses em liberdade, depois de ter cumprido uma pena de prisão efetiva de nove meses por furto qualificado.

Recorde-se que os três homens, dois irmãos gémeos e o sobrinho, Hugo Saraiva, tinham sido detidos em outubro de 2018 por assaltos violentos a idosos no Grande Porto. Na altura, conseguiram fugir do tribunal de Instrução Criminal e a polícia chegou a pedir ajuda à população para capturar os fugitivos, que eram considerados perigosos.

Os homens acabaram por ser detidos num parque de campismo em Medas, Gondomar, pela PSP. Foram encontrados sem armas, apenas telemóveis, comida e 40 mil euros, o que indica que se preparavam para sair do país.