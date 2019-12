YouTube divulga lista dos vídeos mais vistos em Portugal em 2019

A lista divulgada esta quarta-feira pelo YouTube mostra que as pessoas não assistem simplesmente aos vídeos, mas interagem cada vez mais através de comentários, gostos, entre outas ações.

A YouTuber Mafalda Creative “pediu” e a comunidade que a segue realizou o seu pedido! A paródia “Rainha da Net#” foi o vídeo de mais destaque no YouTube e claramente entrou nas tendências do YouTube em 2019.

O segundo lugar do top 10 surge do outro lado do Atlântico. Matheus Yurley cantou “Ticolé é muito bom” e obteve mais de 38 milhões de visualizações a nível mundial.

De política e de futebol também vive o YouTube e a prova disso é a entrevista de Ricardo Araújo Pereira à deputada do Livre, Joacine Katar Moreira e a paródia do YouTuber Miguel Paraíso relativa ao primeiro lugar do Benfica no campeonato nacional.

TOP 10 - Os vídeos mais populares

1 - Rainha da Net - Paródia (Thank U, Next - Ariana Grande) - Mafalda Creative

2 - TICOLÉ É MUITO BOM ! - ON Music

3 - NAMORADO REAGE AO MEU VIDEOCLIPE POLÉMICO - Angie Costa

4 - Impasse - Pedro Teixeira da Mota

5 - O resto da tua vida __ a descoberta (I)- Carlos Coutinho Vilhena

6 - EDY | Ep. 4 Baile de Finalistas - A Escola

7 - Joacine Katar Moreira entrevistada por Ricardo Araújo Pereira - TVI 24

8 - Temos algo para vos contar - Wuant

9 - 10 COISAS QUE NINGUÉM CONTOU DOS MORANGOS - João André

10 - Tou em primeiro - PARÓDIA BENFICA - Miguel Paraíso