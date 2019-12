Pelo menos 58 refugiados morrem ao largo da costa da Mauritânia

Pelo menos 58 refugiados, incluindo mulheres e crianças, morreram em naufrágio quando a embarcação se virou no oceano Atlântico, ao largo da costa Mauritânia, anunciou a Organização Internacional para as Migrações. É um dos naufrágios mais mortíferos desde os anos 2000.

A embarcação, que transportava cerca de 150 pessoas, ficou sem combustível antes de se virar. Segundo a organização das Nações Unidas, 83 migrantes nadaram para a costa. Os sobreviventes estão a ser assistidos pelas autoridades da Mauritânia, em Nouadhibou, cidade no norte do país, de acordo com a OIM.

O barco iniciou a viagem a partir da Gâmbia há uma semana e ia em direção das ilhas Canárias. Aproximou-se da costa da Mauritânia para obter combustível e comida, disse Laura Lungarottin, chefe de missão da OIM na Mauritânia.

O ministro do Interior da Mauritânia, Mohamed Salem Ould Merzoug, notou que morreram milhares de refugiados ao largo da costa do país entre 2005 e 2010, mas que desde essa altura o número de fatalidades havia diminuído. No entanto, alerta Merzoug, nos últimos meses as autoridades da Mauritânia têm detido barcos que transportam centenas de pessoas, principalmente migrantes do Senegal, país vizinho da Gâmbia.