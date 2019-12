Explosão de gás na Polónia fez oito vítimas mortais, quatro são crianças

Uma explosão de gás numa casa, esta quarta-feira à noite, numa estação de esqui em Szczyrk, no sul da Polónia, fez oito vítimas mortais, incluindo quatro crianças.

De acordo com o último balanço das autoridades, feito esta quinta-feira, as equipas de socorro vão continuar as buscas, embora se acredite que as oito vítimas serão o balanço final do incidente.

Na última quarta-feira à noite, as autoridades tinham avançado que a explosão tinha provocado quatro mortos e outras quatro pessoas estavam desaparecidas.

A explosão terá sido precedida por uma queda de pressão numa conduta de gás, o que pode significar que a conduta pode ter sido perfurada acidentalmente durante os trabalhos que decorrem nas proximidades. Depois da explosão, seguiu-se um incêndio.

Pelo menos 200 pessoas participaram nas operações de resgate.