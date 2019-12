Zlatan Ibrahomivic anunciou que está de regresso à Serie A, embora ainda não seja conhecido o clube que irá marcar o futuro do sueco. No entanto, a entrevista do futebolista à GQ Italia levantou outras questões.

Com Ibrahimovic em Itália, um duelo contra Cristiano Ronaldo é uma possibilidade óbvia. No entanto, colocada a questão ao internacional sueco sobre o português, Ibrahimovic deixa algumas farpas.

"Se vou encontrar o verdadeiro Ronaldo em Itália? Nada disso. Ronaldo há só um, o brasileiro", disse o jogador, de 38 anos, fazendo referência a Ronaldo Nazário, conhecido por 'Fenómeno'.

Recorde-se que Ibrahimovic alinhou pela Juventus entre 2004 e 2006, seguindo depois para o Internazionale durante três épocas. Em 2010 regressou à Serie A ao serviço do Milão.